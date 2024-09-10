Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı

Üsküdar'da Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan M5 metrosunun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda mahsur kaldı. Arıza kısa zaman içerisinde giderildi.

İstanbul'da Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan M5 metrosunun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle teknik arıza yaşadı.

Metro, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde mahsur kaldı. Kısa bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.

Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

aa-20240910-35606443-35606442-istanbulda-samandirauskudar-seferini-yapan-metro-arizalandi.jpg

Son Haberler
Yusuf Dikeç siyasete mi atılıyor: Benim bir çizgim ve görüşüm var
Yusuf Dikeç siyasete mi atılıyor: Benim bir çizgim ve görüşüm var
Gollerini Abdülkadir'e hediye etti
Gollerini Abdülkadir'e hediye etti
Bir dönemin çocuk yıldızı evlendi
Bir dönemin çocuk yıldızı evlendi
Fahrettin Altun'dan flaş Narin Güran açıklaması!
Fahrettin Altun'dan flaş Narin Güran açıklaması!
Zafer Partili isimden TÜİK’e tepki: Kayıp çocuk verilerini gizliyorlar
Zafer Partili isimden TÜİK’e tepki: Kayıp çocuk verilerini gizliyorlar