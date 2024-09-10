Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı

İstanbul'da Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan M5 metrosunun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırken, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü. M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle teknik arıza yaşadı. Metro, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde mahsur kaldı. Kısa bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi. Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.