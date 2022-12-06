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Katar'da Brezilya'dan Fenerbahçe dansı

Brezilya Milli Takımı’nın dün akşam Güney Kore’yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta, futbolcuların gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:14
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Sambacılar İstanbul'daki yengeç dansını Katar'da yaptılar

Katar'da Brezilya'dan Fenerbahçe dansı
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Brezilyalı futbolcular iki ellerini havaya kaldırarak, avuçlarını açtılar ve dans etmeye başladılar.
Bu gol sevinci 15 yıl önce Fenerbahçe’nin yaptığı gol sevinçlerini hatırlattı.
Sarı Lacivertli futbolcular, 8 Aralık 2007’de Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda Galatasaray’ı 2-0 yendikleri maçta David de Sozua’nın attığı golden sonra aynı şekilde sevinç ve sahada dans etmişlerdi.

Fenerbahçe taraftarının çok hoşuna gittiği ve “Yengeç dansı” dedikleri bu sevinç o sezon sık sık tekrarlanırken, dönemin başkanı Aziz Yıldırım bile bu dansı yapanlardandı.
O sezon Fenerbahçe kadrosunda 6 Brezilyalı futbolcu Roberto Carlos, AleX de Souza, Wederson, Aurelio, Maldonado ve Edu yer alıyordu.

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