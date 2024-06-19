Samet Akaydın Abdülkerim'in şortuyla maça çıktı. Üstü farklı altı farklı oynadı

A Milli Takımımız Almanya’da düzenlenen EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park’ta on binlerce taraftarın önünde oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

YANLIŞ ŞORT İLE MAÇA ÇIKTI

Millilerimizin zaferi bütün yurtta büyük bir sevinç yaratırken maç içerisinde gözlerden kaçan bir detay sonradan gündem oldu.

Maçtaki performansı ve yaptığı kritik müdahaleleri ile herkesi hayran bırakan Samet Akaydın’ın yanlış şort ile maça çıktığı ortaya çıktı.

Milli takımda 4 numarayı kullanan ve Gürcistan maçında formasında 4 yazan Samet Akaydın’ın şortunda ise 14 numaranın yazdığı görüldü.

"SAHİBİNE GERİ VERDİM"

Maç sırasında partneri Abdülkerim Bardakçı’nın şortunu giydiği anlaşılan Samet Akaydın mücadelenin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu konuya değindi.

Olayın gündem olması sonrası durumu esprili bir şekilde ifade eden Samet Akaydın paylaşımında “merak edenleriniz için şortu sahibine geri verdim” dedi.