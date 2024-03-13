Samet Aybaba'nın Fernando Santos ve Al Musrati kararı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Fernando Santos ve yeni transferler eleştiri konusu olurken, Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın teknik direktör Fernando Santos'a en başından beri karşı çıktığı belirtildi.

Gazeteci Orhan Yıldırım, "Samet Aybaba eski takım arkadaşları ile paylaştı. İlk ağızdan duydum. Aybaba; Santos, Al Musrati ile Worrall’ı istemiyor" iddiasında bulundu.

Aybaba'nın yönetime verdiği raporu da açıklayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Santos heyecanını kaybetmiş. Bizim yapımız ile uyuşmaz diyor. Musrati; mevkisi için yaz dönemi uygun maliyet ile üst kaliteli isim buluruz. Muçi; ya tutarsa tipinde oyuncu. Bahsedilen maliyetin 4’te birine olursa alalım diye...

Aybaba’nın tespitleri doğru. Ancak aynı Aybaba’nın Svensson gibi sıradan oyuncu alınması talebi de tuhaf! Gerçek dost gerçeği söyler. Gerçekler acıtır bazen. Siz, dost ve düşmanı ayırt etmeden başarılı olamazsınız."