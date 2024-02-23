Şamil Tayyar AKP'yi eleştirenleri Lut Kavmi'nin artığı ilan etti

Deprem kurasında kendisine konut çıkan, ancak gelen tepkiler üzerine "beddua ederek" konuttan vazgeçen AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Hatay’ın Islahiye ilçesinde AKP İlçe teşkilatına konuştu.

Şamil Tayyar, burada yaptığı konuşmasında muhalif vatandaşlar hakkında “Lut Kavmi” benzetmesi yaptı.

Tayyar, konuşmasında, “Islahiye güzel insanların olduğu bir yer; ama ne yazık ki sayıları az olsa da, sesleri gür çıktığı için etkili gözüken “Lut Kavmi’nden kalma artıklar” var!” diye belirtirken, “Bunların işi gücü dedikodu ve fitnedir. Bunara izin vermeyin, safları sıklaştırın” diye konuştu.

Tayyar’ın konuşması, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.