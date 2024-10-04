Şamil Tayyar borsadaki ‘tezgaha’ el attı: İyi şeyler olmuyor

2011-2015 yılları arasında Gaziantep’ten milletvekili seçilerek, AKP’de siyaset yapan Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e borsa ile ilgili uyarılarda bulundu.

“Lütfen şu borsaya bir el atın” diyen Tayyar, “Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgâhını bozun. Borsada iyi şeyler olmuyor” ifadelerini kullandı.

Şimşek’in akçalı, kirli işlerden uzak duran, namuslu bir siyasetçi olduğunu belirten Tayyar’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“KKM GARABETİNE SON VERDİ”

Mehmet Şimşek bakanı iyi tanırım, Gaziantep’te birlikte siyaset yaptık. Ekonominin direksiyonuna geçtikten sonra çok pozitif işler yaptı, kur koruma garabetine son verdi her şeyden önce. Ciddi mesafe alındı.

“AHLAKLI, DÜRÜST SİYASETÇİ”

Uyguladığı ekonomi politikalarına yönelik en büyük eleştirim, özellikle sosyal yönünün zayıf olmasıdır. Başka eleştiriler de var.

Fakat şunu söyleyim; devasa bütçe yönetip adını akçalı, kirli ilişkilerden uzak tutmayı başarmış namuslu siyasetçilerdendir. Aslında klasik manada siyasetçi bile sayılmaz, teknokrat yönü daha ön plandadır. Ahlaklıdır, dürüsttür. Biliyoruz ki iyi olmak yetmez, kötüden de uzak durmak gerekir. Hal, sirayet eder.

“BORSA SPEKÜLATÖRLERİN TEZGÂHINI BOZUN”

Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın. Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgâhını bozun. Borsada iyi şeyler olmuyor.

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, 1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. Gazeteci, yazar ve siyasetçi olan Tayyar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyerine gazetecilikle başlayan Tayyar, Star gazetesinin Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olarak görev yaptı. Ayrıca, çeşitli kitaplar kaleme aldı.