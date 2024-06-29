Şamil Tayyar ‘şaşırmayın’ dedi! Yüzde 20 zam gelecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %38’lik artışa gidildiğini duyurdu.

Bu artışla birlikte, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Yeni tarife 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Elektriğe yüzde 38 zam gelmesini değerlendiren AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, elektriğe 2 ay sonra yüzde 20 daha zam gelebileceğini iddia etti.

Tayyar, “Bir bakarsın, 2/3 ay sonra yüzde 20 zam daha olursa şaşırmayın” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 20 ZAM GELİRSE ŞAŞIRMAYIN”

AKP’li Şamil Tayyar’ın elektrik zammıyla ilgili X hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

Elektriğe yaklaşık 2 yıldır zam yapılmıyordu. Depremdi, seçimdi, enflasyonla mücadeleydi, oydu, buydu derken zam yüzde 38 oldu. Zamma rağmen bu yıl devletin kasasından sübvansiyon için 160 milyar lira çıkacak. Bir bakarsın, 2/3 ay sonra yüzde 20 zam daha olursa şaşırmayın.

“YAZIN YEDİĞİN HURMALAR KIŞIN SENİ TIRMALAR”

Ne gerek vardı, ihtiyaç halinde zamana yayılarak yapılsaydı, tüketim kaynaklarına göre tarife belirlenseydi, toplu dayak olmaz, piyasalar azmazdı. Eskiden bu tür durumlarda ‘yazın yediğin hurmalar kışın seni tırmalar’ denirdi. Şimdi görüyoruz, kışın yiyince de yazın tırmalıyor. Çok yazık.