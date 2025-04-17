Şamil Tayyar sözünü esirgemedi 'Başta Rasim Ozan Kütahyalı, gece toplamak lazım'

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş isim Rasim Ozan Kütahyalı'nın "CHP'ye kayyum atanacak" iddiası siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı. Piyasaları alt üst eden iddiaya ilişkin başta CHP'liler olmak üzere birçok siyasi isimden eleştiriler ardı ardına geldi. Ardın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama geldi ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı.

Ahmet Hakan Rasim Ozan Kütahyalı'nın adını şarlatan koydu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gerçek dışı iddiası televizyon programlarında da masaya yatırıldı. Rasim Ozan Kütahyalı Şamil Tayyar'ın da eleştiri oklarının odağı oldu. TGRT Haber'de konuşan AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar Kütahyalı'yı kastederek 'Gece toplamak lazım' dedi.

"Başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere bu haberleri yapanları gece toplamak lazım" diyen Şamil Tayyar, sözlerine "Bu haberi bir muhalif yapsaydı, gece kanala giderlerdi. Toplumda adalet duygusunu oluşturmak için eşit davranacaksınız" diye devam etti.