Ahmet Hakan Rasim Ozan Kütahyalı'nın adını şarlatan koydu

Ahmet Hakan, CNN Türk canlı yayınında CHP’ye kayyum atanacağı iddiasını ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı’ya sert ifadeler kullandı. Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Korunaklı değilsin şarlatansın" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın tepki çeken iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunu yanıltan bu iddialar hakkında re’sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak suçtur.” mesajını verdi.

Türkiye için birinci derecede önemli bir konuda ortaya attığı iddialar nedeni ile Rasim Ozan Kütahyalı'ya birçok kesimden sert tepkiler geldi. Ahmet Hakan da canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında verip veriştirenler arasındaydı.

CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan ile Abdülkadir Selvi gündeme oturan Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum atanacak iddiasını da masaya yatırdı.

"BİLE BİLE BU PALAVRAYI NEDEN ATIYOR?"

Abdülkadir Selvi “Bu şarlatan adam bunun böyle patlayacağını bile bile bu palavrayı neden atıyor? Sen mi cevap vermek istersin, ben mi?” diyen Ahmet Hakan’a ilk söz hakkını verdi.

Ahmet Hakan’ın Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki açıklamalarına “Bu adam böyle bir soruşturmayla karşı karşıya kalmayacağını, korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o kadar önemli bir adım attı ki, işte bu tür şarlatanlara geçit vermeyeceğini gösterdi. Korunaklı değilsin kardeşim, sen bir şarlatansın!” diyerek devam etti.

NE OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın CHP'ye kayyum atanacağı iddiasında bulunmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara karşı hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, “CHP’ye kayyum atanacağı” iddialarını yayan paylaşımların ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattığını açıkladı.