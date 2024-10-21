Şamil Tayyar’a tokat gibi FETÖ cevabı: Fethullah'ın siparişiyle kitaplar yazmadın mı sen?

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen 83 yaşında öldü. FETÖ’nün haber sitesi terörist başının ölümünü duyururken yeğeni Ebuseleme Gülen'de ölümünü doğruladı.

FETÖ ölümü Türkiye’de gündem olurken birçok isimde hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Terörist başının ölümüne ilişkin bir paylaşımda eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’dan geldi.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabı X’ten FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in din adamı olarak başladığı hayatını hain olarak tamamladığını söyledi.

Tayyar paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet vaizliğinden terör örgütü elebaşlığına uzanan kriminal ömründe binlerce insanın hayatını kararttı, bir nesli yok etti.

Ülkesini işgale kalktı, Amerika’nın kucağında Türkiye düşmanlarıyla plan yaptı, nice canlar yaktı. Buraya kadarmış.

Rabbim cehennemiyle muamele etsin, ateşi bol, ızdırabı çok olsun.”

Fetullah Gülen bir din adamı olarak başlayan hayatını hain olarak tamamladı.



Diyanet vaizliğinden terör örgütü elebaşlığına uzanan kriminal ömründe binlerce insanın hayatını kararttı, bir nesli yok etti.



Ülkesini işgale kalktı, Amerika’nın kucağında Türkiye düşmanlarıyla plan… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 21, 2024

Şamil Tayyar’ın paylaşımının altına gelen bir yorum ise dikkat çekti. Tayyar’ın paylaşımına bir X kullanıcısı çok sert cevap verdi.

Volkan Giritli isimli bir X kullanıcısı Şamil Tayyar için Fethullah Gülen'in siparişiyle kitaplar yazdığını söyledi. Giritli’nin Şamil Tayyar’a verdiği cevabın tamamı şu şekilde:

"Fethullah'ın siparişiyle kitaplar yazmadın mı sen? Yazdığın kitaplarla Ergenekon kumpasına destek olup binlerce masumun ahını almadın mı?

Geç bunları şamil bey. Hala o iti "din adamı" olarak tanımlamandan belli üzüntün."

Fethullah'ın siparişiyle kitaplar yazmadın mı sen? Yazdığın kitaplarla Ergenekon kumpasına destek olup binlerce masumun ahını almadın mı?

Geç bunları şamil bey. Hala o iti "din adamı" olarak tanımlamandan belli üzüntün. — ????????????????Volkan Giritli ???????????????? (@volkan_giritli) October 21, 2024

FETÖ’NÜN CENAZESİ ÖRGÜTTE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

FETÖ’nün ölümünün ardından, örgüt içinde cenaze töreni ve gömülme yeri üzerine tartışmalar başladığı iddia edildi.

Fethullah Gülen’e en yakın isimlerinde biri olan ve "kara kutu” olarak da adlandırılan Cevdet Türkyolu, cenazenin hızla gömülmesini istediği öne sürüldü. Örgütün diğer üyeleri ise Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi gerektiğini savunurken Türkyolu’nun cenazeyi kaçırıp gizlice defnedeceği iddia edildi.