Şamil Tayyar’dan Erdoğan’a partide büyük temizlik çağrısı!

Gazeteci Talat Atilla'nın hazırlayıp sunduğu 'Pazar Siyaseti', programında katılan AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, AKP’deki değişim rüzgarına ilişkin, “Peki güvendiği dağlara kar yağdı mı? Yağdı. Peki onlar hesap verdi mi? Hayır. 2019’un ve 2023’ün seçim yenilgisinin müsebbipleri değişim yapıyor.” dedi.

AKP’DE DEĞİŞİM RÜZGARI

2024 Yerel Seçimlerinde AKP, 22 yılın ardından ikinci parti konumuna gelmişti. AKP’deki bu oy kaybı ise Erdoğan tarafından değişim ile karşılık bulmuştu. Pek çok ilde İl ve ilçe kongrelerinde değişim rüzgarı esiyor. Ancak ‘Kabine ve MYK’da değişim olacak mı?’ sorusu merak ediliyor. Ankara kulislerinde ise Kabine ve MYK’da değişimin olacağı öne sürülüyordu.

TAYYAR: GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI

Gazeteci Talat Atilla'nın hazırlayıp sunduğu 'Pazar Siyaseti', programına katılan AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tayyar, değişimin tam anlamında olmadığının altını çizerken, “Peki güvendiği dağlara kar yağdı mı? Yağdı. Peki onlar hesap verdi mi? Hayır. 2019’un ve 2023’ün seçim yenilgisinin müsebbipleri değişim yapıyor. Genel merkezin tamamını kapsıyor. Kabineyi değiştirme ihtiyacı varsa tamamı değişmeli” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan ise parti içerisindeki değişim mesajı ise şu şekilde olmuştu;

"Bizim parti programı zaten sürekli olarak hep değişime tabidir. Ama bunun yanında da tabii idari mekanizmalarda, partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir"