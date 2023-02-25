İsias Otel enkazında yaşamını yitiren voleybolcularımızın simge karikatürünü çizen Alireza Pakdel: Artık bu millete yürekten bağlıyım!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Adıyaman İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı şampiyon melekleri resmeden dünyaca ünlü İranlı ressam ve karikatürist Alireza Pakdel KKTC'ye giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

"BU MİLLETE YÜREKTEN BAĞLI HİSSEDİYORUM"

KKTC’li “Melekler Takımı” için yapılması planlanan anıta da ilham kaynağı olması beklenen karikatürü çizen Alireza Pakdel, ilk aklına gelenin sporcuların ruhlarının büyüklüğü olduğunu kaydederek “Onları o sporu yaparken göstermek istedim. Bu kadar büyük bir etkisi olacağını tahmin etmemiştim. İlk başlarda burada kendimi göçmen olarak hissederken kendimi artık KKTC’ye ve bu millete yürekten bağlı hissediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabuldeki konuşmasında, deprem dolayısıyla kaybedilen şampiyon meleklerin acısını ve yaşanılan felaketi, çizdiği anlamlı eserle kağıda döken ressam ve karikatürist Alireza Pakdel’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, güzel bir eser ortaya çıkardığı için kendisini tebrik etti.

BİRER MELEK OLARAK KALBİMİZDEKİ YERİNİ KORUYACAKTIR

Cumhurbaşkanı Tatar bu eserin, yaşanılan acılar içerisinde Kıbrıs Türk halkını duygulandırdığını ve herkes tarafından takdir edildiğini ifade ederek; “Bu acı büyük bir acıdır. Bu acı dinmeyecektir. Kaybettiğimiz canlarımız, birer melek olarak kalbimizdeki müstesna yerini koruyacaktır” dedi.