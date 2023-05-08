Şampiyon Napoli'nin transfer listesinde 2 Fenerbahçeli var

Napoli'nin Fenerbahçe aşkı bitmiyor. İtalyan basını Napoli'nin transfer listesindeki Fenerbahçeli yıldızları açıkladı.

Şampiyon Napoli'nin transfer listesinde 2 Fenerbahçeli var

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalya'da Napoli, Serie A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu yaşarken transfer çalışmalarına hız verdi.

La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin gelecek sezon transfer edeceği yıldızların isimlerini verdi.

'Bergamo'dan Türkiye'ye Napoli'nin defterindeki isimler' başlıklı haberde Fenerbahçe'den Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu listenin en başında yer aldı.

Napoli'nin Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi rekor bonservis bedelleri ödeyerek renklerine kattığı sarı-lacivertli kulüple iyi ilişkilerine güvendiğinin de belirtildiği haberde "Napoli'nin Fenerbahçe aşkı" ifadeleri kullanıldı.

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