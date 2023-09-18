Şampiyon okçu federasyona ateş püskürdü. Milli takım kariyerini sonlandırdı

Editör: Ufuk Cingöz

2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2021 Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile beraber bronz madalya kazanan Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun aldığı karar sonrasında milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Yasemin Ecem Anagöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel spordan biraz bile anlayan herkes bilir ki; sporcu, uzun süre üst düzey performans göstermiş olmanın verdiği mental bir yorgunluk ve çöküş dönemi yaşar. Geçtiğimiz sezon milli takıma ara vermek istememin nedeni artık kendimi gerçekten yıpranmış ve tükenmiş hissetmemdi.

Amacım bir sene çalışmalarımı kendi şehrimde yapmak, antrenmanlarıma kulübümde devam etmek ve güçlü benliğime yeniden kavuşmaktı. Bunun asla okçuluk hayatımı sonlandırmak için olmadığını tam tersine olimpiyatlara daha güçlü bir Yasemin olarak katılmak, ülkemin adını daha çok madalya ve ödülle taçlandırmak için takımıma daha güçlü dönmek adına olduğunu belirttim.

Bunu makul karşıladıklarını, bu süreçte her türlü desteği vereceklerini birebir olarak söylemelerinin üstünden daha 2 hafta geçmeden, dilekçemi verdikten sonra Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Teknik Kurulu'nun almış olduğu yeni bir karar doğrultusunda milli takım hayatım sonlandırılmış oldu.

Maalesef bundan sonra ülkemi temsil edemeyeceğim. Bunca tarihi başarılar getirdiğim ülkemde yok sayılmanın, hakkımın yenmesinin ve buna göz yumulmasının verdiği buruk bir hüzün olsa da kariyerime dönüp baktığımda kendimle gurur duyduğum birçok an var. Aldığım başarıların yanı sıra gelecek nesillere ilham olabildiysem ne mutlu bana. Boğulduğunu hissettiğinde durup nefes almak herkesin hakkı. Benim gibi güçlü birinin bile... Nefes almaya ihtiyacınız olduğunda sizi boğmak yerine o temiz havayı içinize doldurmanıza destek olan insanlarla çevreleyin hayatınızı.

Bu zamana kadar beni eğiten hocalarıma, destekleyen aileme, olimpiyatlarda beni izlemek için gecenin dördüne alarm kuran sizlere, benimle aynı amaç uğrunda ter döken birlikte birçok başarıya imza attığımız takım arkadaşlarıma, tabii ki her zaman desteğini kalbimde hissettiğim kulübüm Göztepemize ve taraftarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri seviyorum"