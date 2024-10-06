Şampiyonanın son gününde iki madalya birden geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Şampiyonanın son gününde iki madalya birden geldi

Şampiyonanın son gününde Yusuf Badem gümüş, Mümüne Nur Göz bronz madalyanın sahibi oldu- Türkiye, organizasyonu 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenen şampiyona sona erdi.

Organizasyonun son gününde erkekler 59 kiloda Yusuf Badem gümüş, kadınlar 55 kiloda Mümüne Nur Göz bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada daha önce kadınlar 44 kiloda Rüveyda Nur Evin ve 52 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar bronz madalya almıştı. Türkiye, böylece şampiyonayı 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

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