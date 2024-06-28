Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup Katar'a gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup Katar'a gitti

Real Madrid, Şampiyonlar Lig'nin kazanılmasında önemli pay sahibi olan Joselu'nun Katar ekibi Al-Gharafa 'ya transfer olduğunu açıkladı.

Real Madrid'de kaptan Nacho'nun ayrılığı sonrası bir ayrılık daha yaşandı.

İspanyol devi, yaptığı açıklamada Joselu'nun Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Ayrıca Real Madrid'in açıklamasında geçen sezon satın alma opsiyonuyla Espanyol'dan kiralanan Joselu Mato'nun 1.5 milyon euro'luk satın alma bedelini Espanyol'a ödendiği belirtildi.

Duyurunun devamında ise Joselu'nun Al Gharafa'ya 2+1 yıllık imza attığı ifade edildi.

AL GHARAFA RESMEN AÇIKLADI
Real Madrid'in açıklamasının ardından Al Gharafa, Joselu transferini resmen açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İPTEN ALDI
2023'ün yaz transfer döneminde Espanyol'dan Real Madrid'e kiralanan Joselu, çıktığı 49 maçta 17 gol atarken 3 asist yaptı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih'e attığı 2 golle finali getiren isim olmuş, Real Madrid'i adeta ipten almıştı.

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