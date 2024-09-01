Şampiyonlar Ligi takımı Krunic'i istiyor

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Şampiyonlar Ligi takımı Krunic'i istiyor

Şampiyonlar Ligi bileti alan Kızılyıldız, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Rade Krunic'e gözünü dikti. Sırp temsilcisi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde 3.5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Rade Krunic, gözden çıkarılmıştı.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Krunic'e yeni bir talip çıktı.

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KIZILYILDIZ KRUNIC'E TALİP

Sırp basınından Mozzartsport'un haberine göre, Kızılyıldız, Rade Krunic'i kiralamak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kızılyıldız, Feyenoord'a gönderdiği In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i transfer etmeyi planlıyor.

Haberde, Rade Krunic'in yıllar önce de Kızılyıldız'ın gündeminde olduğu ancak o dönemde Empoli'yi tercih ettiği hatırlatıldı.

Krunic'in Hwang'ın yerine tek aday olmadığı da belirtildi.

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