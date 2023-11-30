Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den gol şov: 6-0

Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Lens'i konuk eden Arsenal 6-0'lık skorla kazandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den gol şov: 6-0

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Gecenin en dikkat çeken sonucunu Arsenal aldı. B Grubu mücadelesindeFransız ekibi Lens'i konuk eden İngiliz temsilcisi 6-0 kazandı. Goller; Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard ve Jorginho'dan geldi. Arsenal bu sonuçla Son 16'ya kalmayı garantiledi.

Arsenal'in dışında 5. hafta maçları sonrası PSV Eindhoven da Son 16 bileti aldı.
Diğer sonuçlar:

A GRUBU
Galatasaray-Manchester United: 3-3
Bayern Münih-Kopenhag: 0-0

B GRUBU
Sevilla-PSV Eindhoven: 2-3
Arsenal-Lens: 6-0

C GRUBU
Real Madrid-Napoli: 4-2
Sporting Braga-Union Berlin: 1-1

D GRUBU
Real Sociedad-Salzburg: 0-0
Benfica-Inter: 3-3

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