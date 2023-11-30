Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den gol şov: 6-0

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

Gecenin en dikkat çeken sonucunu Arsenal aldı. B Grubu mücadelesindeFransız ekibi Lens'i konuk eden İngiliz temsilcisi 6-0 kazandı. Goller; Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard ve Jorginho'dan geldi. Arsenal bu sonuçla Son 16'ya kalmayı garantiledi.

Arsenal'in dışında 5. hafta maçları sonrası PSV Eindhoven da Son 16 bileti aldı.

Diğer sonuçlar:

A GRUBU

Galatasaray-Manchester United: 3-3

Bayern Münih-Kopenhag: 0-0

B GRUBU

Sevilla-PSV Eindhoven: 2-3

Arsenal-Lens: 6-0

C GRUBU

Real Madrid-Napoli: 4-2

Sporting Braga-Union Berlin: 1-1

D GRUBU

Real Sociedad-Salzburg: 0-0

Benfica-Inter: 3-3