Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den gol şov: 6-0

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Gecenin en dikkat çeken sonucunu Arsenal aldı. B Grubu mücadelesindeFransız ekibi Lens'i konuk eden İngiliz temsilcisi 6-0 kazandı. Goller; Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard ve Jorginho'dan geldi. Arsenal bu sonuçla Son 16'ya kalmayı garantiledi.
Arsenal'in dışında 5. hafta maçları sonrası PSV Eindhoven da Son 16 bileti aldı.
Diğer sonuçlar:
A GRUBU
Galatasaray-Manchester United: 3-3
Bayern Münih-Kopenhag: 0-0
B GRUBU
Sevilla-PSV Eindhoven: 2-3
Arsenal-Lens: 6-0
C GRUBU
Real Madrid-Napoli: 4-2
Sporting Braga-Union Berlin: 1-1
D GRUBU
Real Sociedad-Salzburg: 0-0
Benfica-Inter: 3-3