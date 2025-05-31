Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: Hakan tarihe geçecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi PSG, bugün TSİ 22.00'de, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

İLK MAÇ FİNAL OLDU

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

HAKAN'IN İKİNCİ ŞANSI

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye yenilen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupa sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

'OYUNCULAR TARİH YAZMAK İSTEYECEK'

Maç öncesi teknik direktörler ve futbolcular basın açıklaması yaptılar. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, "Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız. İtalyan futbolunu biliyoruz. Çok iyi defans yapıyorlar. Finale hazırız, takım olarak çok uyumlu bir ekibiz ve yapabileceğimizin en iyisini sahaya yansıtmak istiyoruz. Oyuncular, tarih yazmak isteyecekler. Olmamız gereken yerdeyiz. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'İSTANBUL'DAN DERS ALDIK'

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise iki yıl önce İstanbul'da kaybettikleri finalden aldıkları dersler olduğunu belirterek, "Bu finale nasıl hazırlanmamız gerektiği tecrübe ettik ve bu sefer detaylara daha fazla önem verdik. Son antrenmanımızı yapacağız. Her oyuncumuz oynayabilir. Bu da benim için bir avantaj olacak. Finalin mental boyutu çok önemli. Oyuncularım çok çalıştı. Ligde hayal kırıklığına uğradık. Yarın sahaya çıkacak 11'i belirleyeceğim. Tüm oyuncular oynamaya hazır. Kararlık, inanmak, detaylar ve hazırlıklar çok önemli olacak" dedi.