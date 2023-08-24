Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Bu sezon pek çok dünya yıldızının mücadele edeceği Asya Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic'in formasını giydiği Al-Nassr, E Grubu'nda İran Ligi şampiyonu Persepolis, Katar Yıldızlar Ligi'nin son şampiyonu Al Duhail ve Istiklol ile zorlu bir grupta yer aldı.

Neymar, Aleksandar Mitrovic, Sergei Milinkovc-Savicli kadrosuyla Al Hilal ise, D Grubu'nda Mazandaran, Mumbai City ve Navbahor ekipleri ile karşılaşacak. Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho ve Jota'nın gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Al-Ittihad da C Grubu'nda Sepahan, Air Force Club ve AGMK ile mücadele edecek. Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BATI GRUBU:

A Grubu: Pakhtakor, Al Fayha, Ahal, Al Ain

B Grubu: Al Sadd, Nasaf, Al Faisaly, Sharjah

C Grubu: Al İttihad, Sepahan, Air Force Club, AGMK FC

D Grubu: Al Hilal SFC, Mazandaran, Mumbai City, Navbahor

E Grubu: Persepolis, Al Duhail, Istiklol, Al Nassr

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DOĞU GRUBU

F Grubu: Jeonbuk Hyundai, Bangkok United, Lion City, Kitchee

G Grubu: Yokohama Marinos, Shandong Taishan, Kaya FC, Incheon United

H Grubu: Buriram United, Ventforet Kofu, Melbourne City, Zhejiang

I Grubu: Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, Johor Darul, Pathum United

J Grubu: Wuhan Three, Pohang Steelers, Hanoi, Urawa Red Diamonds

Asya'nın 2 numaralı kupası AFC Cup'ta ise, gruplar şöyle oluştu:

BATI GRUBU:

A Grubu: Al Ahed, Al Fotuwa, Jabal Al Mukaber, Al Nahda

B Grubu: Al Wehdat, Kuwait SC, Al Kahrabaa, Al Ittihad Ahli of Aleppo

C Grubu: Al Zawraa, Al Riffa, Nejmeh SC, Al Arabi

ASYA GRUBU:

F Grubu: Dynamic Herb Cebu, Macarthur, Shan United, Phnom Penh Crown

G Grubu: Terengganu, Bali United, Stallion Laguna, Central Coast Mariners

H Grubu: Haiphong, Hougang United, Sabah, PSM Makassar

GÜNEY, MERKEZ VE DOĞU GRUPLARI:

D Grubu: Odisha FC, Bashundara Kings, Maziya Sports & Rec, Mohun Bagan

E Grubu: FC Ravshan, Altyn Asyr, Abdysn-Ata, FC Merw

I Grubu: CPK, Tainan City, FC Ulaanbaatar, Taichung Futuro

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