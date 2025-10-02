Şampiyonlar Ligi’nde karaborsa operasyonu! GS-Liverpool maçında yakalandılar: Kamera görüntüleri ele verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın 30 Eylül'de Liverpool ile oynadığı şampiyonlar ligi maçı öncesi usulsüz bilet satışı yapıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
İstanbul emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin konuya ilişkin yaptığı çalışmalarda, incelenen güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan 4 şüpheli yakalandı.
"Karaborsa" bilet satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Şüpheli T.T. ise, "6222 sayılı kanuna muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.