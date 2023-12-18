Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Kopenhag ve Bayern Münih'e bakın kim çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi

Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'ndan ikinci sırada çıkan Kopenhag, Manchester City ile eşleşti.

Grup lideri olarak tur atlayan Bayern Münih'e de Lazio çıktı.

Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.

Devler Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek finalin kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Aynı gün yarı finalin de kura çekimi yapılacak.

Devler Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının bu sezonki finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İşte eşleşmeler

Porto-Arsenal

Napoli-Barcelona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Münih

Kopenhag-Manchester City

Leipzig-Real Madrid