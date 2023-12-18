Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Kopenhag ve Bayern Münih'e bakın kim çıktı

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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Kopenhag ve Bayern Münih'e bakın kim çıktı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi

Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'ndan ikinci sırada çıkan Kopenhag, Manchester City ile eşleşti.

Grup lideri olarak tur atlayan Bayern Münih'e de Lazio çıktı.

Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Turun rövanş maçları ise 5-6 ve 12-13 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak.

Devler Ligi'nde son 16 turunun ardından çeyrek finalin kuralar 15 Mart'ta çekilecek. Aynı gün yarı finalin de kura çekimi yapılacak.

Devler Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 9-10 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, rövanş maçları ise 7-8 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının bu sezonki finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

İşte eşleşmeler

Porto-Arsenal
Napoli-Barcelona
PSG-Real Sociedad
Inter-Atletico Madrid
PSV Eindhoven-Borussia Dortmund
Lazio-Bayern Münih
Kopenhag-Manchester City
Leipzig-Real Madrid

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