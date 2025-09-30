Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen tarih yazıyor: Birde bir yaptı

Geçen sezon kiralık olarak geldiği Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanmasında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen sarı kırmızılı formayla tarih yazmaya devam ediyor. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan futbolcuyu kadrosunda tutmak için Galatasaray, Napoli'ye Türk futbol tarihinin en büyük bonservis bedeli olan 75 milyon euro'yu verdi.

Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşılaşmasında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcunun Liverpool karşısında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı tartışma konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk, bütün riskleri göze alarak Osimhen'i sahaya sürdü.

GOOOLLLL! Temsilcimiz Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool karşısında 1-0 önde! #UCL pic.twitter.com/fK1X844VeZ — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025

26 yaşındaki oyuncu da hocasını mahcup etmedi. 15. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Osimhen çok sert bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. Böylece Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında golünü attı.

Bu filelere giden ayrıca tarihi bir değeri vardı. Daha önce Napoli 'de oynarken Osimhen 9 kez gol sevinci yaşamıştı. Liverppol ağlarına giden top bir Nijeryalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 10 gole ulaştığı anlamına geliyordu. Osimhen böylece Nijerya tarihine de geçmiş oldu.