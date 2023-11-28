Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk sürprizi

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Belçika temsilcisi Antwerp'i 1-0 yendi, ilk iki sıradaki Barcelona ve Porto ile puanını (9) eşitledi.

KAYNAK: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. haftası iki maçla başladı.

E Grubu'nda İtalyan temsilcisi Lazio, sahasında İskoç ekibi Celtic'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile'in golleriyle 2-0 kazandı.

Grupta bir puanla son sırada yer alan Celtic'in Avrupa kupalarında devam etme şansı kalmadı. Lazio ise 10 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında Filistin'e verdikleri destekle gündeme gelen Celtic taraftarları, Lazio deplasmanında da Filistin bayrağı açtı.

H Grubu mücadelesinde ise Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, sahasında ağırladığı Belçika'nın Royal Antwerp takımını 12. dakikada Mykola Matviyenko'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Shakhtar Donetsk, bu galibiyetin ardından ilk iki sıradaki Barcelona ve Porto ile puanını (9) eşitledi. Royal Antwerp'in puanı bulunmuyor.

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