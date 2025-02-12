Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçen maç: Real Madrid mucizeyi gerçekleştirdi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid'i konuk etti.
Mücadele 3-2 Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi. City'nin golleri 18. ve 80. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi. Real Madrid'in golleri 60. dakikada Mbappe, 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Bellingham'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid rövanş öncesi avantajı yakaladı. Son 16 turuna kalan takımı belirleyecek play-off rövanş maçı 19 Şubat günü Real Madird'in ev sahipliğinde oynanacak.
24 yaşındaki Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 49. golüne ulaştı. Haaland sadece 48 maçta bu rakamı yakaladı.
Real Madrid'de Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.