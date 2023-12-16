Şampiyonlar Ligi'nden daha pahalı maç! Tuzlaspor'dan dudak uçuklatan ücret

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Şampiyonlar Ligi'nden daha pahalı maç! Tuzlaspor'dan dudak uçuklatan ücret
Tuzlaspor'un Trendyol 1. Lig'de karşılaşacağı Sakaryaspor maçı öncesi açıklanan bilet fiyatları, dudak uçuklattı.

Trendyol 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 19 Aralık Salı günü saat 14.00'te Pendik Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Belirlediği astronomik bilet fiyatlarıyla gündem olmaya devam eden Tuzla ekibi, dudak uçuklatan bilet fiyatlarına bir yenisini daha ekledi.

FİYAT 5 BİN TL!
Tuzlaspor yönetimi, Sakaryaspor için ayrılan misafir tribünü bilet fiyatını 5 bin TL olarak belirledi.

İstanbul ekibi, kendi taraftarları için ise bilet fiyatını 4 bin TL yaptı.

Tuzlaspor, futbol kamuoyunu şaşkına çevirmeye devam ediyor.

İlgili Haberler
Tuzlaspor 3 penaltıyla kazanamadı, Bandırma'nın hocası "bu maç araştırılsın" diye isyan etti
Tuzlaspor başkanından Ali Koç'u çıldırtacak açıklama. 'Fırıldak Ali' sözlerinin perde arkasını anlattı
Tuzlaspor'dan bilet açıklaması. 'Fahiş fiyat' iddialarına yanıt geldi
Tuzlaspor soruşturma dinlemiyor. Giresunspor maçı biletleri 5 bin TL
Passolig, bilet fiyatlarıyla da gündem olan Tuzlaspor'un maç gelirini açıkladı
Kara para iddiası üzerine Tuzlaspor'a soruşturma başlatıldı
Cüneyt Özdemir: Tuzlaspor olayından sonra TFF yönetimi bitmiştir. Haklarında soruşturma açılmalıdır.
Son Haberler
Bahçeli’den Şeyh Sait çıkışı: Hınıslı Sait vatan hainidir Gündem
Bahçeli’den Şeyh Sait çıkışı: Hınıslı Sait vatan hainidir
Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler?
Bahçeli yine konuşamadı: "mep... mehbu... mehbuba..." Video
Bahçeli yine konuşamadı: "mep... mehbu... mehbuba..."
Konyaspor’da kimse mutlu değil, kimse de Konyaspor’dan mutlu değil! Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor’da kimse mutlu değil, kimse de Konyaspor’dan mutlu değil! Recep Çınar yazdı
130 kiloluk kadından ameliyatta çıkan doktorları şok etti Sağlık
130 kiloluk kadından ameliyatta çıkan doktorları şok etti
Rüyada zil görmek ne demek? Rüyada zil görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada zil görmek ne demek? Rüyada zil görmenin anlamı nedir?
Ece Ronay'ın sevgilisi Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu çıktı. Dün gözaltına alınmıştı Gündem
Ece Ronay'ın sevgilisi Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu çıktı. Dün gözaltına alınmıştı