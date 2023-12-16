Şampiyonlar Ligi'nden daha pahalı maç! Tuzlaspor'dan dudak uçuklatan ücret

Trendyol 1. Lig ekibi Tuzlaspor, 19 Aralık Salı günü saat 14.00'te Pendik Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Belirlediği astronomik bilet fiyatlarıyla gündem olmaya devam eden Tuzla ekibi, dudak uçuklatan bilet fiyatlarına bir yenisini daha ekledi.

FİYAT 5 BİN TL!

Tuzlaspor yönetimi, Sakaryaspor için ayrılan misafir tribünü bilet fiyatını 5 bin TL olarak belirledi.

İstanbul ekibi, kendi taraftarları için ise bilet fiyatını 4 bin TL yaptı.

Tuzlaspor, futbol kamuoyunu şaşkına çevirmeye devam ediyor.