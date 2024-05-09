Şampiyonlar Ligi'ne Türk damgası. Tarihe geçecekler

Eren Bozdaş
Şampiyonlar Ligi'ne Türk damgası. Tarihe geçecekler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Real Madrid-Borussia Dortmund olmasının ardından, Devler Ligi'nde bir ilk yaşanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran 2024'te Wembley'de oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu.

Bayern Münih'i eleyerek finale çıkan Real Madrid ile PSG'yi saf dışı bırakan Borussia Dortmund, finalde kozlarını paylaşacak.

Böylece Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun ellerinde kalkacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TÜRK DAMGASI
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile Borussia Dortmun formasını terleten Salih Özcan, kupa için karşı karşıya gelecek.

Böylece Arda Güler veya Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda formayı giyip bu kupayı kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

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Daha önce Bayer Leverkusen forması giyen Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış ancak kupayı kazanamamışlardı.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştığı 2000-2001 sezonunda Alman devinin kadrosunda yer alan Berkant Göktan ise milli takımda sadece alt yaş kategorilerinde oynamıştı.

Berkant Gökhan, Bayern Münih'in o sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarında sadece PSG mücadelesinde kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

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