Şampiyonlar Ligi'ne veda Galatasaray'da DEV hüsran. Milyonlarca euro uçtu gitti

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Şampiyonlar Ligi'ne veda Galatasaray'da DEV hüsran. Milyonlarca euro uçtu gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, play-off rövanş maçında Young Boys'a 1-0 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile karşılaştı.

3-2 kaybettiği ilk maçında rövanşından da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Young Boys'un tek golünü 87. dakikada Virginius attı.

Virginius'un attığı gol sonrası rakibine çelme takarak yere düşüren Fernando Muslera, kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

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AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK
Temsilcimiz, bu yenilgi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

BÜYÜK PARA KAÇTI
Galatasaray, bu yenilgi sonrasında büyük bir parayı da kaçırmış oldu.

Temsilcimiz, eğer lig etabına kalmayı başarabilseydi ayak bastı parası olarak UEFA’dan 18 milyon 620 bin Euro almaya hak kazanacaktı.

Yayın geliri ise 9 milyon euro olarak belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 8 maç oynanacak ve galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro verilecek.

Galatasaray, en az 27.6 milyon euro'dan, (1 milyar 50 milyon TL) oldu.

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