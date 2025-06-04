Şampiyonluk kutlamasında izdiham: 7 ölü

Hindistan'da Royal Challengers Bengaluru kriket takımı dün rakibi Punjab Kings'i final maçında yenerek, tarihinde ilk kez Hindistan Premier Liginde şampiyonluk kazandı.

Final maçının ardından şampiyon takım oyuncularını taşıyan otobüs Bangalore şehir merkezindeki Chinnaswamy Stadyumu'na yaklaşırken binlerce taraftar sokaklara döküldü. Coşkuyla oyuncularını bekleyen taraftar ellerinde bayraklarla dakikalarca sevinç gösterilerinde bulundu. Ancak stadyumun dışında düzenlenen etkinlikte izdiham çıktı. Kabalık arasında panik yaşanırken izdihamda 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken Hindistan'da kalabalık dini ve resmi kutlamalar ile anma törenleri sırasında sık sık izdiham yaşanıyor.