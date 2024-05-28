Şampiyonluk kutlayan taraftara arabayla çarpıp kaçtı! Taraftardan üzen haber

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şampiyonluk kutlayan taraftara arabayla çarpıp kaçtı! Taraftardan üzen haber

Bayrampaşa’da bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan grubun arasından geçtikten sonra geri geri gelip, kendisine doğru koşan taraftara çarpıp kaçarken, taraftarın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cicoz Yolu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarların olduğu kalabalığın arasından daldı. Sürücü, ara sokağa girdikten kısa süre sonra geri geri gelip; elini kaldırarak araca doğru koşan Mustafa Tunç isimli taraftara vurdu. Tunç, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

GAZA BASIP KAÇTI

Sürücünün ise gaza basarak kaçtığı görülürken, kazanın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye götürürken, taraftarın beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün taraftarların arasından geçtiği görülüyor. Bir taraftarın elini kaldırarak araca doğru koştuğu; otomobilin de şahsa çarptığı kameraya yansıyor.

Taraftarın savrularak yere düştüğü otomobil sürücüsünün ise gaza basarak kaçtığı yansıyor.

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