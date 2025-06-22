Şampiyonluk sevinci kabusa dönüştü

Cezayir Ligi'nde MC Alger ile NC Magra arasında oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi MC Alger ligdeki dokuzuncu şampiyonluğunu kazandı.

Son düdükten hemen sonra tribünlerde sevinç gösterileri yaşandı. Tam bu sırada birkaç taraftar Güney Tribünü'nün viraj bölümünün çitlerine doğru koştu. Daha önce paslı olduğu ve deforme olduğu iddia edilen çitler, baskıyı kaldıramadı ve yapının bir kısmının çökmesine neden oldu.

DZFoot'un aktardığına göre, birkaç kişi ikinci kattan basın alanına doğru düştü. Bu sırada alt kattaki tribünlerde bulunanlar üzerlerine düşenlerden ötürü panik yaşadı.

Yaşanan izdihamda 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı belirtilirken kupa töreni de iptal edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.