Samsun Bafra’da sulama kanalına düşen genç hayatını kaybetti



Olay, Bahçeler Mahallesi Saklı Bahçe Düğün Salonu mevkisinde gece saat 01.45'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Umay (30) arkadaşlarıyla birlikte alkol almak amacıyla arabayla sulama kanalı kenarına geldi. Bir süre sonra araçtan inen Umay, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden arkadaşları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, akıntının güçlü olması nedeniyle zorluk yaşadı. Yaklaşık 5 kilometre sürüklenen Uğur Umay, itfaiye dalgıcı Cüneyit Gelgeç tarafından sudan çıkarıldı. Ancak yapılan incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Umay’ın yanında bulunan arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.