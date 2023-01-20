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Samsun 'da tarihi eser ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 adet Meryem Ana heykeli ve 2 adet Hz. İsa heykeli ele geçirildi. 

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 11:05
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Samsun 'da tarihi eser operasyonu

Samsun 'da tarihi eser ele geçirildi
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi alarak takip ve çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıs Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ile birlikte 2 adet Meryem Ana heykeli ve 2 adet Hz. İsa heykeli ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

(Kaynak: İHA)

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