Samsun Kent Müzesi’ne yoğun ilgi

Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Samsun Kent Müzesi, ilgi görmeye devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde de öğretmen ve öğrencileri ağırlamaya başladı.

9 ay kapalı kalmasının ardından yeniden hizmete açılan ve her gün ziyaretçi sayısını artıran Kent Müze, yeni eğitim ve öğretim döneminde de yoğun ilgi görüyor. Müze her gün yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor.

Kent Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen ve öğrencilere şehrin tarihi, coğrafyası, kültürü, ekonomisi, mimarisi gibi konularda uzman kişiler tarafından bilgi veriliyor. Kentin kronolojik tarihinin de yer aldığı müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişiyle başlayan Kurtuluş Savaşı süreci de anlatılıyor.

2013 yılında Tarihi Kentler Birliği tarafından "Proje Özel Ödülü'ne layık görülen müze, 2015 yılında ise İtalya'nın Bressia kentinde yapılan "XX. Luigi Micheletti Award Müze Yarışması'nda finale kalarak Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri seçildi.