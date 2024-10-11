Samsun merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Gözaltılar var

Samsun merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik bir çalışma yürüttü.

Samsun'da 11, Giresun'da 12, İstanbul'da 7, Adana'da 2, Trabzon, Rize, Sakarya, Antalya, Ankara, Kayseri, Ağrı, İzmir ve Batman'da ise 1'er kişi olmak üzere toplamda 41 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen aramalarda:

2 ruhsatsız tabanca

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ve 10 bin 260 dolar

670 gram külçe altın

10 bilezik

Bir miktar uyuşturucu

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 150 milyon lira civarında para hareketi tespit edildi.

Yasa dışı bahis suçundan elde edildiği değerlendirilen 30 milyon lira değerinde 14 otomobil, 4 motosiklet, 1 konut ve 3 arsaya ise el konuldu.

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