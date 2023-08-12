Samsun Valiliği'nden deniz uyarısı

Son yıllardaki en çok boğulma vakalarının yaşandığı yaz sezonunu geçiren Samsun’da, valilik vatandaşları yine uyardı.

Denize girilmemesi uyarısı yapan Samsun Valiliği, “Kıymetli hemşehrilerimiz; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

Valilik dün ve ondan önceki gün de fırtına dolayısıyla denize girilmemesi uyarısında bulunmuştu.