Samsun'da 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, takibe alınan bir kamyonet durduruldu.

Aracın içinde yapılan arama esnasında, kapının içine saklanmış halde 11 tabanca ve 14 tabanca fişeği bulundu. Aracın içinde bulunan M.Ş. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonun devamında İlkadım ilçesinin Hastane Mahallesi’nde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi.

Toplamda 12 ruhsatsız tabancayla yakalanan M.Ş. hakkında, “6136 sayılı kanuna muhalefet ve kaçak silah ticareti” suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.