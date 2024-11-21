Samsun’da 13 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da 13 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Samsun'da 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan U.B. (23) yakalandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan U.B. adliyeye sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan U.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Samsun’da 13 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı

Samsun’da 13 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı

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