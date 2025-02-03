Samsun’da 2 ayrı uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.A. (18) ve O.G. (48) isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 68 adet sentetik ecza, 32,35 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 TL ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere aranan 2 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından Samsun'un İlkadım ve Bafra ilçelerinde düzenlenen bir başka uyuşturucu operasyonunda bin 300 adet sentetik ecza, 12 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 28 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı.