Samsun’da 2. el oto pazarında yılsonu hareketliliği

Yeni yılda araç fiyatlarının artacağı endişesiyle vatandaşlar bütçelerine uygun araç bulabilmek için pazara akın ediyor. Ancak satıcılar, pazarın kalabalık olmasına rağmen alıcıların sadece fiyat sorduğundan şikayet ederken, alıcılar da bütçelerine uygun ve hasarsız araç bulamamaktan yakınıyor.

PAZARDA HAREKETLİLİK VAR

Pazara gelen alıcılardan Gülahmet Altundal, hareketliliğin uzun süredir görülmediğini belirterek, "Şu anda pazarda bir hareketlilik var. İnşallah bu durum alışverişlere de yansır. Bir araç almak istiyorum. Bütçemiz 500 bin TL” dedi.

ARAÇ ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN

Satıcılardan Mert Maden, aracını 440 bin TL'den satışa çıkardığını belirterek, "Henüz teklif veren olmadı. Herkes fiyat sorup gidiyor. Şu an araç alma zamanı" diye konuştu.

BÜTÇE VE ARAÇ UYUMU SORUNU

Alıcı Yıldıray Akkuş, baktığı aracın bütçesini aştığını ifade ederek, "280 bin TL istediler. Benim bütçem 250 bin TL. Yeni yılda zam olacağını söylüyorlar. Araştırmaya devam ediyorum” dedi.

FİYATLAR PAHALI BULUNMUYOR

Bazı alıcılar ise araç fiyatlarının makul olduğunu düşünüyor. Yılmaz Ayhan, "650 bin TL bütçem var. Temiz ve bütçeme uygun bir araç bulursam almayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HANGİ ARAÇLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR?

Pazarda en çok 700 bin TL’ye kadar olan araçlar el değiştiriyor. Alıcılar genellikle hasarsız, temiz araçlara yönelirken, satıcılar fiyatların yüksek olduğu algısına rağmen satışların yavaş olmasından şikayetçi.

YILSONU ETKİSİ VE BEKLENTİLER

Alıcı ve satıcılar, yılsonunun yaklaşması ve yeni yılda zam beklentisi nedeniyle pazardaki hareketliliğin artacağını öngörüyor. Ancak pazarda yapılan alışveriş sayısının hareketliliğe oranla düşük olduğu belirtiliyor.