Samsun'da 2 gaspçı yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki Engin B. darp sonucu yaralanıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Engin B., verdiği ifadedede tanımadığı 2 kişinin kendisini darp edip ettiğini ve cep telefonunun gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde görevli olan ekipler, olayla ilgili yaptıkları operasyonda 29 yaşındaki Y.B.ve 24 yaşındaki S.E.yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 gaspçı "gasp ve kasten yaralama" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B. ve S.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.