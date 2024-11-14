Samsun'da 3 çocuk, bir kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da 3 çocuk, bir kişiyi tabancayla vurarak ağır yaraladı

Samsun'un Atakum ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan ve yaşları 16 ve 17 olan 3 çocuk, bir kişiyi tabancayla ateş açarak ağır yaraladı. Çocuklar polise teslim oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre silahlı saldırıya uğrayan 19 suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Ali G. boynundan ve kafasından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı tedaviye alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen yaşı küçük 3 kişi ise kaçtı.

Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucu silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki K.D., 2 suç kaydı bulunan 17 yaşındaraki M.A. ve 8 suç kaydı bulunan S.K.'nin (16) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polisin peşine düştüğü 3 çocuk Derecik Mezarlığı yanında saldırıda kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldular. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler.

Olayla ilgili soruşturma sürerken silahlı saldırının eski bir husumetin devamı sonucu meydana geldiği belirtildi

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