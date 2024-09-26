Samsun'da 320 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: AA
Samsun'da 320 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 320 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, takip edilen otomobili Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında düzenledikleri operasyonla durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 320 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Y. (44) ve Y.Z.E. (53) işlemleri için emniyete götürüldü.

Son Haberler
Biden'ın yemeğine katılacaktı... Erdoğan’dan ABD’de dikkat çeken hamle!
Biden'ın yemeğine katılacaktı... Erdoğan’dan ABD’de dikkat çeken hamle!
Kastamonu'da mantardan zehirlenenler hastaneye kaldırıldı
Mantardan zehirlenenler hastaneye kaldırıldı
Bakım merkezinde dehşet görüntüler. Bakanlık müdahale etti. Avukat skandal açıklama yaptı
Bakım merkezinde dehşet görüntüler. Bakanlık müdahale etti. Avukat skandal açıklama yaptı
Devletin deposuna giren fareler, 41 dizüstü bilgisayar, 9 tablet, 2 Iphone, 7 televizyon götürmüş
Devletin deposuna giren fareler, 41 dizüstü bilgisayar, 9 tablet, 2 Iphone, 7 televizyon götürmüş
Bahar depresyonu belirtilerine dikkat
Bu belirtiler varsa depresyonda olabilirsiniz!