Samsun'da 320 litre etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, takip edilen otomobili Samsun-Ordu kara yolu uygulama noktasında düzenledikleri operasyonla durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 320 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Y. (44) ve Y.Z.E. (53) işlemleri için emniyete götürüldü.