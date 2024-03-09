Samsun'da 55 bin 930 sentetik ecza ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun'da 55 bin 930 sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu 55 bin 930 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, Samsun'a batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahıs ve içinde bulunduğu araç Samsun sınırlarına girer girmez teknik ve fiziki takibe alındı.

Narkotik polisi tarafından söz konusu araç İlkadım ilçesi otogar yakınlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yapılan şok operasyonla yakalanırken, olayla ilgili H.Ö. gözaltına alındı.

Araçtaki koliler içinde yapılan aramada piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu açıklanan 55 bin 930 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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