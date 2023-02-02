6 katlı apartmanda yangın

İHA’nın haberine göre, yangın İlkadım ilçesi Mevlana Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ahmet Öztürk'e ait olduğu öğrenilen dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İlk olarak çocuk odasında çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede salon ve mutfak bölümüne sıçradı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti. Diğer binalara sıçramadan söndürülen yangın, maddi zarara yol açtı.

Soğutma çalışmaları yapıldığı sırada dışarıdan yangını izleyen ve evde ikamet ettiği öğrenilen bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.