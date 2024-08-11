Samsun'da 640 litre etil alkol ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da 640 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da sahte içki yapımında kullanılan 640 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı, her türlü suç unsurunun ve aranan şahısların yakalanması amacıyla şehrin girişlerinde yol uygulaması gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan yol uygulamasında şehirlerarası nakliyat yapan bir kamyonun kasasında kolilenerek diğer eşyalar arasına gizlenmiş şekilde, insan sağlığına ciddi zararlar veren sahte içki yapımında kullanılan 640 Litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan H.O. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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