Samsun'da 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da aynı bölgede denize giren 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Yasak olmasına rağmen denize girerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar hastanelere kaldırılırken, kolluk kuvvetleri ve cankurtaranlar vatandaşları uyardı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Şu ana kadar 18 kişinin boğulduğu Samsun'da boğulma olayları yaşanmaya devam ediyor. Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde meydana geldi.

aw019630-05.jpg

Akıntının ve dalganın fazla olduğu sahilde denize giren Bedirhan G. (12), Behlül G. (28), Hale S. (45), Cevat Mete S. (9), Elmin G. (11), Beren G. (11), Bilgehan D. (10) boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Dalgıç polisleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

aw019630-02.jpg

Vatandaşlar ambulanslarla kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Sahil kenarında devriye atan polis ve cankurtaranlar ise vatandaşlara anonslar yaparak denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu Güncel
Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu
Mısır’da 170 yıllık tarihi cami alev alev yandı Güncel
Mısır’da 170 yıllık tarihi cami alev alev yandı
Patrick Kluivert Adana Demirspor'un amacını açıkladı Spor
Patrick Kluivert Adana Demirspor'un amacını açıkladı
Depremin vurduğu İskenderun'da belediye ne iş yapıyor? Güncel
Depremin vurduğu İskenderun'da belediye ne iş yapıyor?
Kütahya'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı Güncel
Kütahya'daki orman yangını tamamen kontrol altına alındı
Memur zammında geri sayım. Milyonların kaderinin belirleneceği toplantıya saatler kaldı Ekonomi
Memur zammında geri sayım. Milyonların kaderinin belirleneceği toplantıya saatler kaldı