Samsun'da 7 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Şu ana kadar 18 kişinin boğulduğu Samsun'da boğulma olayları yaşanmaya devam ediyor. Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde meydana geldi.

Akıntının ve dalganın fazla olduğu sahilde denize giren Bedirhan G. (12), Behlül G. (28), Hale S. (45), Cevat Mete S. (9), Elmin G. (11), Beren G. (11), Bilgehan D. (10) boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Dalgıç polisleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlar ambulanslarla kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi. Sahil kenarında devriye atan polis ve cankurtaranlar ise vatandaşlara anonslar yaparak denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.