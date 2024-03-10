Samsun'da akrabasını vuran zanlı teslim olduğu anları canlı yayına aldı

Kaynak: İHA
Samsun'da akrabasını vuran zanlı teslim olduğu anları canlı yayına aldı
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan silahlı kavga sonrası akrabasının can vermesine neden olan zanlı, teslim olduğu anları canlı yayın açıp paylaştı.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Mustecep Mahallesi'nde dün yaşanan tartışma sonrası E. S., akrabası Bahri Sezgin'i silahla vurarak ölümüne neden oldu. Sezgin, ensesinden ve göğsünden vurularak yaşamını yitirdi.

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Yaşanan olay sonrası sonrası akrabasını vuran E.S., olayda kullandığı silahla İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Katil zanlısı, jandarmada tamamlanan işlemleri sonrası sıkı güvenlik önlemleriyle Bafra Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan katil zanlısı E.S. jandarmaya teslim olurken sosyal medyada canlı yayın açtı, o anları takipçileriyle paylaştı.

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