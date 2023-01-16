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Samsun’da aynı mahallede 2 intihar

Samsun’un Terme ilçesinde bir gün içerisinde aynı mahallede 2 intihar vakası meydana geldi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 23:32
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Samsun’da aynı mahallede 2 intihar

Samsun’da aynı mahallede 2 intihar
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İHA - Samsun’da aynı mahallede yaşayan 2 erkek şahıs iple ve tüfekle olmak üzere 24 saat içerisinde intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bunalıma girdiği iddia edilen O.K., evinin 2. katında kendini iple tavana asarak yaşamını sonlandırdı. Aracıyla yoldan geçen vatandaşın olayı görmesi üzerine durum 112 acil servise bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede O.K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından O.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tüfekle kendini vurdu

O.K. ile aynı mahallede oturan S.T. ise tüfekle kendini vurdu. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 1. katında oturan ve uzun süredir psikolojik destek aldığı öğrenilen 65 yaşındaki S.T., kafasına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Yatak odasında S.T.’nin cansız bedenini gören oğlu, durumu 112 acil servise bildirdi. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından S.T.’nin naaşı otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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