Samsun'da bir aracın içinden çıkan 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Samsun'da bir aracın içinden çıkan 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Samsun’da polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan aracın içerisinden yüzlerce adet sentetik ecza hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde emniyet güçleri zehir tacirlerine fırsat vermemek için denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Smasun’un Derecik Mahallesine bağlı olan Anadolu Bulvarı yan yol üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada şüphe üzerine bir araç durdurdu.

Durdurulan araç içerisinde bulunan M. U., T. İ., ve V.B.'nin üzerinden ve araçtan toplamda 272 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan soruşturmaya başlatıldı.

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